الزائدي: هذه الحرب في بلادنا ما هي إلا فتنة نشرت بيننا

حذر أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، من الفتنة بين أبناء الشعب الليبي الواحد.
تعليق
-
يا اهلنا الغاليين واصدقائنا وأقاربنا في كل ليبيا:
والله أنتم غاليين علينا وكم عندنا أصدقاء وأحباب وذكريات جميلة وود وصفاء
لا نريد منكم أن تنجروا وراء الكذب والأوهام
والله قد بقينا بين ضررين لا أدري كيف نسلم منهما
ضرر بقاء الميليشيات المسلحة ومحاربة الجيش الليبي
وضرر موت الليبيين من الطرفين
والله وبالله وتالله إن الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر هو حلم كل مواطن وها قد تحقق
كنا قبل بداية الجيش نقول (السلاح هذا شني يلمه) (الميليشيات هادي شني ينحيها) (البلاد شني يوحدها)
كنا نقول (لا يرد هذا الضياع إلا ضربة قاضية وقوة قاهرة)
( ما فقد بالقوة لن يعود باللين)
حكومة ضعيفة تسترزق من وراء الميليشيات وتجوب الدول لتشحت الدعم والإعترافات لن تحل لكم مشكلة واحدة! والدليل الكهرباء والسيولة وبسط الأمن وفك الميليشيات…إلخ واستطاعت هذه الحكومة صرف ملياران والنصف مليار على حرب ليبقى فيها هم المنتصرون ولو كان هذا على حساب الشعب الليبي واستطاعت صرف مائة مليون لمن ينشق من البرلمان تحت رئاسة المستشار عقيلة صالح ولم تستطع صرف عشر هذه المبالغ كمرتبات لليبيين ، فماذا ننتظر منهم؟..
قنواتهم في التلفاز ومواقعهم الرسمية مصادر الكذب والتلفيق وبتر الحقائق ، مسلسل من الشبهات التافهة وثرثرة لا تنطلي إلا على الأبله أو المتشبع بتلبيساتهم.
شخصياتهم ثلة محترقة وشخصيات هزيلة وغير شرعية تبدأ بحكومة الوفاق المحدودة الهشة ، وقادة الميليشيات السراق الشخصيات المهمة (في اي بي) التجار أصحاب رؤوس الأموال من الخزينة العامة وبعض عناصر الإخوان والإرهاب
أعمالهم (سرقة الأموال وتبييضها ) ( علاقة مصالح – حكومة تمنح الشرعية وتدفع للميليشيات مقابل دفاع الميليشيات عنها)
ينعقون منذ سنوات (الإتفاق ) (الوفاق) (الحل السلمي) (الحوار) (المدنية) (التقارب) (الشرعية) …إلخ أنواع كثيرة من المخدرات والمماطلات ولم نرى شيئا إلى الآن ..
عدوهم الحقيقي: الجيش الليبي بجميع عناصره ليس قائده فقط ، بل الجيش كله بما فيه من قائد وضباط وجنود .
شبهاتهم المضحكة المبكية المخزية:
1- ما يقوم به حفتر يسمونه (العدوان على طرابلس) وهذا كذب ! وكأن طرابلس دولة مستقلة لها حكومة وجيش لوحده فجاء جيش حفتر لاحتلالها! يعني نظرة ودعوة صريحة وخطيرة للإنقسام السياسي في سبيل حماية سيادة بعض الأفراد ! بل الصحيح أن البرلمان سنة 2014 والذي انتخبه الشعب أصدر أمرا بحل كل التشكيلات المسلحة بحيث يكون مصير أفرادها إلى أحد أمرين: .أ- إما أن تكون مناسبة للإندماج في الجيش فتندمج فيه. .ب- أو تكون غير مناسبة بحسب القوانين العسكرية للإندماج فيتم توجيهها توجيها مدنيا ،فقام المؤتمر والأخوة الميليشيات باعتبار هذا تآمر على ثورة السابع عشر من فبراير وجمعوا لهذا من الشبهات والتلبيسات والمؤامرات مالا يحصيه إلا الله وأصبحنا كل يوم نسمع حجة وكل يوم عذر وكل يوم قصة وكل يوم تهمة ثم صدرت المحكمة في صورة من صور مؤآمراتهم حكما يقضي فيه ببطلان البرلمان ، وجرى الإنقسام بين الشرق والغرب برعايتهم وكان الإنقسام وما يترتب عليه من مفاسد ثمنا بخسا في سبيل الحفاظ على كياناتهم ومناصبهم بدليل الفرح الشديد الذي طاروا به في الشوارع والميادين ، وما بعد حياة المناصب والأموال لهؤلاء المفسدين الذين قسموا البلاد إلا الموت والدود في التراب أخزاهم الله . ولما نبذ هذا الحكم نبذ النواة وجرى الإتفاق السياسي المعروف باتفاق الصخيرات كحل جامع بين الشتات الذي أثمروه بسبب رفضهم للبرلمان وكانوا ينبزونها بـ(حكومة طبرق) وكأن طبرق مدينة مصرية! ، فلما جرى هذا الإتفاق وكان فيه بنودا كبيرة عليهم ومهمة والتي منها : أن السلطة التشريعية هي البرلمان ، وأن شرعية حكومة الوفاق تسري بعد منح ثقة السلطة التشريعية سنة أو سنتين على الأكثر ولا بد من منح الثقة ، وأن على حكومة الوفاق العمل بقرار فك التشكيلات المسلحة وأن المشاريع المطلوبة لهذا وما يخص العملية السياسية في ليبيا لابد لها من موافقة السلطة التشريعية ، جددت هذه الميليشيات المسلحة المتحالفة مع المؤتمر الوطني وجماعة الإخوان رفضها لحكومة الوفاق باعتبار أنه لم تبطل شرعية البرلمان ، لكن سرعان ما اشتدت صيحات وتهديدات بعثة الأمم المتحدة وما وراءها من قوى الغرب ، فخاف أصحاب المناصب القيادية والسياسية على مناصبهم ووافقوا ودخلت أخيرا حكومة الوفاق وكان فيها بصيص من الأمل أن تعمل بذلك الإتفاق وننهي الأزمة بلم الشمل ورأب الصدع ، لكن سرعان ما خابت الآمال وانقطع الرجاء في هذه الحكومة الضعيفة الضائعة بين قوى الشر في طرابلس ، فلم يلم الشمل ، ولم تفك هذه التشكيلات المسلحة ، بل على النقيد من ذلك ، قلبت حكومة الوفاق برئاسة السراج ظهر المجن ولم يعترفوا بثقة البرلمان ولم يعتدوا بها ، بل ألغوا شرعية البرلمان بكل جرءة ، واعتبروه حكومة موازية ، وجرموا الجيش أثناء قيامه بما لم يستطيعه هؤلاء وهو فك التشكيلات المسلحة رغم أنفها وأنف من أيدها وها هو الإتفاق السياسي فيه ستون بندا فليقراه من يفهم!
2- قول أحمد معيتيق (حفتر شخص يريد أن يصل للسلطة، هذا هو سبب الحرب) ، فقوله هذا يلزمه أن يقرر بعده أشياءا كثيرة، فعليه أن يقول (ونحن والأخوة الميليشيات أصحاب هذه السلطة ولن نتركها له) وأيضا عليه أن يقول (نحن لن نسمح لحفتر أن يحكم طرابلس ونريدها منقسمة بين الشرق والغرب ولا بأس ) وعليه أيضا أن يقول ( فلنبقى كما نحن عليه الآن هو رئيسا للشرق والجنوب ونحن مع الأخوة الميليشيات حكام سياسيين وحكام قياديين نحكم الغرب) وعليه أيضا أن يقول (الإتفاق السياسي ليس فيه العمل بقرارات البرلمان والتي منها تفكيك التشكيلات المسلحة) وعليه أيضا أن يقول (ليس من حق الجيش فك هذه الميليشيات ) أما الرد عليه فسهل جدا ، وهو ( ليس لك أو لغيرك أن تحكم على نوايا العباد ، بل لنا الظاهر ، والظاهر هو ميليشيات تولت مناصب البلاد وعتت فيها الفساد ولم تعترف بشرعية البرلمان ولم ولن ترضى بقراراته والتي منها فك هذه الميليشيات ، ومرت السنوات والسنوات وجاءت حكومة الوفاق الفاشلة بتقبيل أيادي قادة الميليشيات ، فبدل أن تحلها حللتها , فماذا بعد؟ هل ننتظر حتى تصبح ليبيا مثل فلسطين؟ ثم قل لي بربك هل أنت تعادي البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح والذي صدر بموجبه قرار فك هذه الميليشيات والتي أنت تدافع عنها باختلاق المبررات الهزيلة؟ أم تعادي الجيش الليبي الذي يجب عليه تغطية البلاد أمنيا ودفع كل من يفتات أو يتطفل على دوره ؟ أم أنك تعادي خليفة حفتر شخصيا ؟ إن حصر فك هذه الميليشيات وتخليص الناس من شرها في حب الزعامة والسلطة عند حفتر لهو من باب إبعاد النجعة والتكلف البارد والحكم على الشيء بخلاف الظاهر، لأن الظاهر خلاف ذلك لو كنت تفرق بين الظاهر والباطن ، فإن البرلمان الليبي الشرعي والجيش الليبي الشرعي عليه أن يخلص هذه البقعة الباقية كواجب شرعي من واجبات الحكومة الشرعية بجيشها الذي ما تكون يوم تكون ولا تقدم يوم تقدم كي يحرر إلا تطبيقا لقرارها وتحت تبريكها ورعايتها واستجابة لرغبة الليبيين جميعا …
ولعلي أذكرك ببعض مواد وبنود الإتفاق السياسي خذ عندك مثلا:
المادة ) 13
يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق
الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة
العامة المقدمة من الحكومة.
المادة 20 -الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.
منقول
أضف تعليقـك