الزائدي: هذه الحرب في بلادنا ما هي إلا فتنة نشرت بيننا

حذر أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، من الفتنة بين أبناء الشعب الليبي الواحد.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ليست الحرب الا كر وفر، انتصارات وانكسارات، النصر فيها للصادقين الثابتين الصابرين. وهذه الحرب في بلادنا ما هي إلا فتنة نشرت بيننا، دبر لها العدو ومكن السفهاء من زمام الأمور، ثم ذهب ليتركنا في هذا الحال، حيث الليبي يقتل أخاه ويفتخر بذلك. لا شك عندي أن المنحازين لقضية الشعوب هم من يحسمون الصراع لصالح الشعب، امّا العدميين والعابثين فمستقبلهم في مزابل التاريخ تلعنهم الأجيال على مر الزمن”.