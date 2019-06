“صحة المؤقتة”: اختتام عمل القافلة الطبية بمستشفى الجغبوب

المتوسط:

أفادت إدارة الإعلام بوزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة، بأنها اختتمت القافلة الطبية السادسة والمسيرة من إدارة الخدمات الصحية/ درنة مهام عملها والتي قدمتها لمدة أسبوع في مستشفى الجغبوب العام.

وأشارت إدارة الإعلام، إلى أن الخطوة جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب بشأن استكمال عمل القوافل الطبية للمناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتقريب الخدمة للمواطن وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة الموسع للقوافل الطبية لعام 2019.

