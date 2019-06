المتوسط:

قام العاملون في حقل أبو الطفل، التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، اعتراضًا على أوضاع العمل الصعبة.

وطالب العاملون، رئيس مجلس الإدارة بالتدخل لحل مشكلاتهم، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية.

وقال أحد العاملين، عن واقعة حدثت مؤخرًا، حين تعرض أحدهم إلى إصابة خلال أدائه عمله، وتأخر إسعافه بسبب عدم توفر طائرة لنقله إلى المستشفى.

