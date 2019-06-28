اخبار ليبيا الان عاجل

قوات الوفاق تعلن رصد فرنسيين هاربين من غرفة عمليات حفتر

تم النشر منذُ يومين
تعليق
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال آمر اللواء الأول مشاة التابع لحكومة الوفاق مصطفى المشاي، إن “القوات رصدت سيارات تحمل عسكريين فرنسيين، كانوا في غرفة عمليات قوات حفتر بغريان”.

وأضاف المشاي في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” أن “قوات الوفاق تواصل الاشتباك مع فلول قوات حفتر الفارة من غريان، منذ صباح أمس الخميس بمنطقة أم البقر، على بعد 10 كيلومترات عن الشقيقة على الطريق إلى الجنوب”.

وتابع: “قطعت قوة من مكافحة الإرهاب مكونة من شباب المشاشية والشقيقة ومزدة، ليل الأربعاء الطريق على رتل يتبع مسلحي حفتر باتجاه العربان والأصابعة”.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنها بسطت نفوذها على مدينة غريان، التي يسيطر عليها الجيش منذ بداية عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف، وذلك بعد معارك دامية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامةللجيش الليبي، في بيان، إن جميع القوات أصبحت جاهزة لتتحرك من جديد نحو غريان، بعد ترتيب صفوفها، تزامنا مع توجه تعزيزات عسكرية جديدة تابعة لقوات الصاعقة إلى المدينة لمساندة قوات الجيش، تمهيداً لاستعادتها.

وتمثل مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم جنوبي غرب طرابلس، مركز عمليات مهما جدا للجيش الليبي الذي اتخذها منذ سيطرته عليها مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقرا لقيادة عملياته العسكرية بالمنطقة الغربية، تقدم الدعم العسكري لقواته في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، كما تضم مهبطا للطائرات العمودية يستخدمه الجيش في توفير غطاء جوي لتقدم قواته نحو العاصمة طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها “حالة النفير” لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ “الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا احد يصدق اعلام المنافقين من الاخوان المفلسين فهم كاذبون ولا عهد لهم ولا امان كما حدث فى غريان وكما راينا من اردوجان عندما ادعى ان من ينتخب مرشحه فى اسطنبول ينتخب الاسلام رغم ان يرعى الدعارة رسميا ويعتقل انصار الداعية الاسلامى فتح الله جولن وسخر منه شعب اسطنبوله ولقنوه درسا لا ينساه بان اتسع الفارق بين الفائز من المعارضة اكرم امام اوغلو وببن مرشحه الخائب بنعلى يلدرم الى 777 الف صوت بعد ان كان من قبل 13 الف فقط وهو من كان يقول من يسيطر على اسطنبول يحكم تركيا ومن امس يحكم اسطنبول اكرم امام اوغلو من حزب الشعب الجمهورى الذى يرفض اعتداء اردوجان على الشعب الليبى الذى استجاب الله لدعوة اامخلصين منهم باسقاط هذا الكلب التركى العميل للصهاينة باعتراف حزب السعادة الاسلامى

    رد