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“حقوق الإنسان” تستنكر تصفية الجرحى بمستشفى غريان

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي بقيام المجموعات المسلحة التابعة للوفاق من خلال تصفية الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفى غريان.

وأكدت المنظمة أنها تواصلت مع إدارة المستشفى، فيما لم تتمكن من التأكد بشكل دقيق عن عدد الضحايا بسبب حالة الذعر وتضارب الأرقام داخل المستشفى.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، البعثة الأممية والدول الداعمة للقتال في ليبيا بتحمل مسؤولياتها بشأن ما يتعلق بأحداث مستشفى غريان، وحماية بقية السكان المدنيين من أي أعمال انتقامية.

كما وجهت المنظمة دعوى مُباشرة للنائب العام والمدعي العام العسكري بضرورة فتح تحقيقات في الحادثة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة وضبطهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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