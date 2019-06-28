“حقوق الإنسان” تستنكر تصفية الجرحى بمستشفى غريان

استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي بقيام المجموعات المسلحة التابعة للوفاق من خلال تصفية الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفى غريان.

وأكدت المنظمة أنها تواصلت مع إدارة المستشفى، فيما لم تتمكن من التأكد بشكل دقيق عن عدد الضحايا بسبب حالة الذعر وتضارب الأرقام داخل المستشفى.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، البعثة الأممية والدول الداعمة للقتال في ليبيا بتحمل مسؤولياتها بشأن ما يتعلق بأحداث مستشفى غريان، وحماية بقية السكان المدنيين من أي أعمال انتقامية.

كما وجهت المنظمة دعوى مُباشرة للنائب العام والمدعي العام العسكري بضرورة فتح تحقيقات في الحادثة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة وضبطهم.

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