السيسي وكونتي يبحثان تطوّرات الملف الليبي

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، تطورات الأزمة الليبية، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، فقد تناول اللقاء آخر التطورات في ليبيا حيث أكد السيسي موقف بلاده الداعم لضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة للمحافظة على وحدة ليبيا واستعادة دور مؤسسات الدولة، ومحاربة الإرهاب من أجل استتباب الأمن والاستقرار.

كما أكد الرئيس المصري دعم مصر للجيش الوطني في جهوده لمحاربة الإرهاب في ليبيا، ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن تقديره للدور الذي تلعبه مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مؤكدا في ذات الوقت حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

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