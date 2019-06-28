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الإعلام الحربي: ستكون هناك عمليات عسكرية هي الأكبر من نوعها الساعات القادمة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش خليفة العبيدي أن كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 التابعة للقوات المسلحة تشن هجوم قوياً في محور وادي ربيع جنوب طرابلس.

العبيدي أشار في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة إلى أنه تم إصدار الأوامر والتعليمات العسكرية بالتقدم حيث بدأت القوات  المسلحة بالتقدم الفعلي.

وأضاف:” أن التقدم مستمر لقوات الجيش مع تراجع “مليشيات الوفاق” وانسحابها من مواقعهم الدفاعية حيث سيطرت كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 على تلك المواقع بعد انسحابهم”.

ونوّه مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة إلى أن آمر غرفة العمليات الكرامة الرئيسية اللواء عبدالسلام الحاسي يتابع باستمرار سير المعارك القتالية بجميع محاور القتال ، مؤكداً إستمرار العمليات العسكرية وقتال كل من يهدد أمن المدنيين في العاصمة.

وتابع :”الوضع في مدينة غريان لم يؤثر في قواتنا المسلحة بل زادهم إصرارا وعزيمة على تحرير كل المدن الليبية غربي البلاد من قبضة الميليشيات المسلحة والإرهابيين”.

العبيدي أوضح أن مدينة غريان سترجع في القريب العاجل وخروج غرفة عمليات الكرامة منها كانت من أجل حماية المدنيين وعدم تعرضهم للخطر.

وإختتم مدير المكتب الإعلامي حديثه بالقول :” أن الوضع في جميع محاور القتال الغرب الليبي ممتازة وقواتنا في مواقعها وستكون هناك عمليات عسكري هي الأكبر من نوعها في الساعات القادمة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • .القصاص لشهداء غريان الذين قتلوا غدار فى المستشفى يعطى قوة دافعة اضافية لاسود الجيش الوطنى لتحرير مؤسسات الدولة فى طرابلس من قبضة العصابات الارهابية وتحرير طرابلس يحرر تلقائيا باقى المدن التى كانت تتلقى دعما ماليا من مصرف ليبيا المركزى بعد قطع المعونات عنهم سيسقط عبيد المال تلقائيا انسوا غريان نريد تحرير صلاح الدين وااهضبة وابوسليم والوصول الى شارع الزاوية لقطع كل الاتصالات عنهم ركزوا على المناطق التى بها مؤسسات الدولة وحرروها بسرعة تسقط العصابات الارهابية ويلتف خولك شعب طرابلس المحب للجيش الوطنى والرافض لهذه العصابات الاجرامية

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