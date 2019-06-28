العميد المحجوب: الوضع العسكري بالمنطقة الغربية تحت سيطرة القوات المسلحة

ليبيا – قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن صدور تعليمات غرفة العمليات بالمنطقة الغربية بإعلان مدينة غريان منطقة عمليات مغلقة يعني أن كل آلية مسلحة للعصابات والمليشيات سيتم استهدافها.

العميد المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الخميس أن العمليات العسكرية في المنطقة الغربية تحت سيطرة الجيش.

ولفت آمر إدارة التوجيه المعنوي إلى أن القوات المسلحة لديها البدائل التكتيكية في كل الاحتمالات ، واصفا ما حدث في غريان بأنه محاولة لا يعول عليها كثيرا وأن هناك الكثير من المفاجآت.

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