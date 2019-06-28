المشري لـ السفير الإيطالي: حفتر أقصى نفسه وأغلق أبواب الحوار معه

ليبيا – ناقش رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي غي حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الخميس مع السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا مارتن رينولدز تطورات الأوضاع في ليبيا.

المشري قال بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري بأن ما وصفه بـ” العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) سبب عرقلة للمسار السياسي ، مضيفاً :”حفتر أقصى نفسه وأغلق أبواب الحوار معه بهذا العمل الإجرامي”.

ومن جهته، أبدى السفير البريطاني تفهمه لموقف المجلس ، معرباً عن رفض بلاده لمحاولات فرض الرأي بالقوة بحسب المكتب الاعلامي للمجلس الاستشاري.

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