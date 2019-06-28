ترامب وميركل يبحثان الوضع في ليبيا على هامش قمة العشرين

ليبيا – أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة أنها بحثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في ليبيا وذلك على هامش قمة العشرين الكبار في أوساكا.

المكتب الصحفي للحكومة الألمانية نقل عن ميركل قولها وفقاً لما أرودته وكالة سبوتينك الروسية :” لقد أجريت لقاءا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي وفي هذا الصدد نوقشت قضايا التجارة ،لكن أولا وقبل كل شيء الوضع في ليبيا والوضع في منطقة الساحل وبالطبع مسائل التعامل مع إيران وكذلك كيفية المضي قدما في عملية التفاوض مع إيران تحدثت بصورة نشطة لدعم هذا ولكن هذا، بالطبع لا يزال يُعد وضعا متوترا للغاية”.