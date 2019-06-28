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طيران مسير تابع للجيش التركي يحلق فوق سماء بني وليد

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طيران مسير تابع للجيش التركي يحلق فوق سماء مدينة بني وليد التي تبعد 180 كم باتجاه الجنوب الغربي للعاصمة طرابلس. 

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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