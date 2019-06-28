طيران مسير تابع للجيش التركي يحلق فوق سماء بني وليد

طيران مسير تابع للجيش التركي يحلق فوق سماء مدينة بني وليد التي تبعد 180 كم باتجاه الجنوب الغربي للعاصمة طرابلس.
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صحيفة العنوان الليبية
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