تأثرت إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في شهر يونيو، عن شهر مايو، بسبب أحداث العنف التي تشهدها العاصمة طرابلس، مما أثر على قطاع النفط، وهدد الإنتاج بفقد 95% من قوّته.

وأظهرت بيانات المؤسسة الأخيرة وجود ارتفاعات كبيرة في إيرادات شهر مايو من بيع النفط وصلت إلى مليارين و300 مليون دولار بنسبة ارتفاع تصل إلى 24% بالمقارنة مع إيرادات شهر أبريل، وأن قيمة الزيادة لشهر مايو بلغت 448 مليون دولار.

