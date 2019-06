ترحيب شعبي واسع بمبادرة حفتر

رحّب عدد كبير من الليبيين بمبادرة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، بشأن المرحلة التالية لمعركة طرابلس، والتي تقتضي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية واعتماد الحل السياسي الديمقراطي للأزمة في ليبيا برعاية مجلس النواب.

ولاقت المبادرة ترحيبا لدى الأوساط السياسية والشعبية أيضاً في بنغازي، كما عبر الكثير من المواطنين عن نرحيبهم بالمبادرة التي وضعت جدولا زمنيا للانتقال بالبلاد وفق مخطط محكم لإنهاء الفوضى في البلاد واعادة هيبة الدولة في حلة سياسية ديمقراطية.

