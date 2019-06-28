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تعيين اللواء المبروك قائدا لعمليات استعادة غريان

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن اللواء، المبروك سحبان، عُيّن رئيسا لغرفة عمليات “تحرير” مدينة غريان التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق أمس الأول. وتداولت مواقع استبعاد عبد السلام الحشي من قيادة غرفة عمليات المنطقة الغربية، وتعيين بدلا منه اللواء، المبروك سحبان.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني سيطرت على مدينة غريان الاستراتيجية التي تتمركز بها غرفة العمليات العسكرية الرئيسة لـ”الجيش” التابع للمشير حفتر.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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