قوات الوفاق: رصد عسكريين فرنسيين من غرفة عمليات حفتر

قال آمر اللواء الأول مشاة التابع لحكومة الوفاق مصطفى المشاي، إن “القوات رصدت سيارات تحمل عسكريين فرنسيين، كانوا في غرفة عمليات قوات حفتر بغريان”. وأضاف المشاي في تصريحات تليفزيونية، أن “قوات الوفاق تواصل الاشتباك مع فلول قوات حفتر الفارة من غريان، منذ صباح أمس الخميس بمنطقة أم البقر، على بعد 10 كيلومترات عن الشقيقة على الطريق إلى الجنوب”.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامةللجيش الليبي، في بيان، إن جميع القوات أصبحت جاهزة لتتحرك من جديد نحو غريان، بعد ترتيب صفوفها.

