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قوات الوفاق: رصد عسكريين فرنسيين من غرفة عمليات حفتر

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال آمر اللواء الأول مشاة التابع لحكومة الوفاق مصطفى المشاي، إن “القوات رصدت سيارات تحمل عسكريين فرنسيين، كانوا في غرفة عمليات قوات حفتر بغريان”. وأضاف المشاي في تصريحات تليفزيونية، أن “قوات الوفاق تواصل الاشتباك مع فلول قوات حفتر الفارة من غريان، منذ صباح أمس الخميس بمنطقة أم البقر، على بعد 10 كيلومترات عن الشقيقة على الطريق إلى الجنوب”.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامةللجيش الليبي، في بيان، إن جميع القوات أصبحت جاهزة لتتحرك من جديد نحو غريان، بعد ترتيب صفوفها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • .لا احد يثق فى المنافقين امثالكم كذب ليل نهار لا يلتزموا باى عهود فجار فى خصومتهم والمنافقون فى الدرك الاسفل من النار ايها الحمار الا تدرى من يكذب مثلك اين يذهب ؟ طبعا سيقول النار وساقول له ياحمار من يكذب يذهب لتركيا عند السلطان الكذاب دائما الذى سخر منه اهل اسطنبول عندما قال ان من بنتخب مرشحه يختار الاسلام رغم انه راعى الدعارة رسميا ويحارب انصار الداعية الاسلامى فتح جولن الذين حملوه للسلطة عندما صدقوه فى البداية وقبل ان يصفعوه بدعم اكرم امام اوغلو رئيس بلدية اسطنبول رغم انف المهبول اردوجان عدو الاسلام وراعى المليشيات الارهابية الصهبونية

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