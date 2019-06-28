المنظمة الليبية: مليشيات الوفاق ارتكبت مجزرة في مستشفى غريان

قالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، إن جريمة تصفية الجرحى يوم الأربعاء في مستشفى غريان العام، من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين والجرحى.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق قامت بتصفية كل الجرحى في المستشفى، معربة عن استنكارها لهذه الجريمة التي وصفتها بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعملا إجراميا مخالفا لكل الأديان السماوية.

هذا وطالبت المنظمة النائب العام والمدعي العام العسكري بضرورة فتح تحقيقات في مجزرة مستشفى غريان، وملاحقة مرتكبيها، وكذلك البعثة الأممية بتحمل مسؤولياتها في هذه الجريمة، وحماية باقي المدنيين من أعمال انتقامية.

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