المستشارة الألمانية تناقش مع ترامب الأوضاع في ليبيا

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، أنها بحثت مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة “العشرين الكبار” في أوساكا، الأوضاع في ليبيا، وقضايا المنطقة. ونقل المكتب الصحفي للحكومة الألمانية عن ميركل قولها: “لقد أجريت لقاءا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي.

وفي هذا الصدد، نوقشت قضايا التجارة ، لكن أولا وقبل كل شيء الوضع في ليبيا والوضع في منطقة الساحل، وبالطبع مسائل التعامل مع إيران، وكذلك كيفية المضي قدما في عملية التفاوض مع إيران، تحدثت بصورة نشطة لدعم هذا، ولكن هذا، بالطبع، لا يزال يُعد وضعا متوترا للغاية”.

