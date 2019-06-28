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الجيش يستعد لشن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على غريان

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أعلن الجيش الوطني، اليوم الجمعة، أنه يستعد لشن عملية عسكرية كبرى لاستعادة السيطرة على مدينة غريان جنوب غرب طرابلس.

وذكرت قناة “العربية” أن استعداد الجيش يأتي في وقت تتواصل فيه الاشتباكات على أطراف المدينة التي تعتبر مركزا لعمليات الجيش. وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنها بسطت نفوذها على مدينة غريان، التي يسيطر عليها الجيش منذ بداية عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف، وذلك بعد معارك دامية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الاهم من تحريرها اصطياد الجرذان الاخوانبة الفارة من المدينة فهى تشعل الفتنة وتهرب ويجب تصفيتهم وهم يهربون من الدروب الصحراوية عن طريق قوات الصاعقة

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