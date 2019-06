الجيش يستعد لشن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على غريان

أعلن الجيش الوطني، اليوم الجمعة، أنه يستعد لشن عملية عسكرية كبرى لاستعادة السيطرة على مدينة غريان جنوب غرب طرابلس.

وذكرت قناة “العربية” أن استعداد الجيش يأتي في وقت تتواصل فيه الاشتباكات على أطراف المدينة التي تعتبر مركزا لعمليات الجيش. وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنها بسطت نفوذها على مدينة غريان، التي يسيطر عليها الجيش منذ بداية عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف، وذلك بعد معارك دامية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.

