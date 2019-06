بعد أشهر على انتشار مرض اللشمانيا واكتشاف حالة ملاريا في مدينة طرابلس، يصيب الخوف والهلع سكان العاصمة الليبية طرابلس والمدن المجاورة لها. وتتمثل الأعراض في ارتفاع درجات الحرارة والقيء والإسهال بين أعداد كبيرة من الأطفال.

