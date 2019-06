البعثة الأممية: التحريض والتخوين بين الليبيين مستمر ويخدم مصالح المستفيدين من الصراع

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها “تلاحظ بقلق استمرار التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تجريم وتخوين أخوة ليبيين”.

وأضافت في تغريدة لها على تويتر إن “هذا الخطاب البغيض يخدم المصالح الضيقة لأولئك الذين يستفيدون من الصراع ويخشون السلام، مبينة أنه لا يمكن التسامح مع التحريض على العنف لأنه قد يتسبب في الأذى لليبيين”.

وتابعت “إن حماية حرية التعبير من قبل جميع الليبيين أمر ضروري ويجب دعمه في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدة أن البعثة ومراقبو حقوق الإنسان سيواصلون متابعة هذه المسألة عن كثب”.

