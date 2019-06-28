السيسي يؤكد لكونتي دعم بلاده للجيش الليبي في محاربة الإرهاب

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين اليوم مع رئيس الوزراء الايطالي جوزبي كونتي الأوضاع في ليبيا.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي فإن السيسي أكد على ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم فى محاربة الإرهاب وتقويض التنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن والاستقرار.

كما أكد الرئيس المصري على دعم بلاده للقوات المسلحة الليبية في جهودها لمحاربة الإرهاب في ليبيا، علي نحو يمهد الطريق لتنفيذ الاستحقاقات السياسية التي من خلالها يتم تفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي.

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