القوات البحرية تنقذ 391 مهاجرا غير قانوني خلال الأيام الماضية

تمكنت دوريات تابعة لحرس السواحل بالقطاع الأوسط خلال المدة الماضية من إنقا 391 مهاجرا غير قانوني خلال 4 عمليات منفصلة بمناطق عديدة قبالة سواحل شمال شرق طرابلس بينهم نساء وأطفال.

وقال مكتب الإعلام بالقوات البحرية إن الزورق أورباري أنقذ 4 قوارب مطاطية، حيث تم العثور على 3 منهم شمال غرب مدينة الخمس وآخر شمال سواحل زليتن، حيث ينتمي المهاجرون لجنسيات ليبيا ومصر وفلسطين والنيجر والسودان وجنوب السودان والصومال وغينيا كوناكري وبنغلاديش.

وأضاف المكتب أن المهاجرين الذين جرى ضبطهم تم التوجه بهم إلى نقطة إنزال الخمس وتوزيعهم على مراكز إيواء الخمس وسوق الخميس وزليتن بعد تقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم.

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