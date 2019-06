المتوسط

زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية المفوضة بحكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي، أمس الخميس دار رعاية البنات بطرابلس، والتقت بالمسؤولين في الدار واستمعت الى سير العمل فيها.

وناقشت الشافعي مع المختصين في الدار الاحتياجات الواجب توفيرها للنزيلات، وسبل حل الإشكاليات التي قد تواجهها .

