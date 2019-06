وصول الجنود العالقين في غريان إلى ترهونة

المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا التابعة للجيش، اليوم الجمعة، وصول الجنود الذين كانوا قد حوصروا في غريان إلى مدينة ترهونة.

ونشرت الغرفة عبر تدوينة لها على صفحتها على فيسبوك أسماء الجنود الذين وصلوا بالتعاون مع أهل الخير في مدينة غريان.

وجاءت أسماء الجنود كما يلي : يونس فرج الشلماني، محمد حمد محمد القديري، سالم عوض محمد العبدلي، ابراهيم عبد الونيس ابراهيم العقوري، عبدالله حمد صالح السويعي، علي محمود عبد الجليل القديري، عبد الرازق خليفه احمد الورفلي.

