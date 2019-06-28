رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي رئيس الحكومة المؤقتة

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، أمس رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، في مقر رئاسة الوزراء بمنطقة قرنادة، بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة المرج سلطنة المسماري.

حيث نوقشت خلال اللقاء العديد من المواضيع الخدمية في البلديات، ومنها المشاكل والصعوبات التي يمر بها منفذ امساعد البري، كما تم طرح المشاكل التي يعاني منها المواطن بمدينة المرج، وأهمها مشكلة نقص الإمداد المائي وتلوث المياه الجوفية وتعطيل محطة التنقية ومحطات الرفع بالمدينة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع مشاكل المواطن في جميع مناطق البلاد.

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