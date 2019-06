مرتزقة تشاديون يعلنون تلقيهم دعما من أردوغان لصالح قوات الوفاق

المتوسط

اعترفت عناصر مرتزقة في تشاد بأن المسلحين في ليبيا، تلقوا دعما من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمساعدة القوات في طرابلس وإمدادها بالسلاح.

وذكر المرتزقة التابعون للهيئة التشادية للثورة الشعبية “Ctrp”، وهي إحدى المليشيات المسلحة النشطة في جنوب ليبيا، أن التقدمات المزعومة لقوات الوفاق ضد الجيش بمناطق في مدينة غريان جاءت نتيجة إمدادات الأسلحة التي قدمها لهم أردوغان.

واتهمت العصابات التشادية المسلحة الشعب الليبي والجيش بأنهم “مغرر بهم”.

