منظمة حقوقية دولية: قطر تدعم الاتجار بالبشر في ليبيا وتشاد

المتوسط

أكد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل، أن قطر تتدخل بشكل سافر في كل من ليبيا وتشاد، وتدعم الجماعات المسلحة التي تعمل على الإتجار بالبشر في كلتا الدولتين كسبيل للتمويل.

وأضاف أن ذلك دفع تشاد لإغلاق السفارة القطرية في أنجامينا في 2017، واتهامها “بالتورط في محاولات زعزعة استقرار تشاد، انطلاقًا من ليبيا”، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي لهذه الجماعات، التي تتاجر في البشر والمخدرات وتهريب النفط تحت حماية الجماعات المسلحة.

يشار إلى أن مؤسسة ماعت تشارك في أعمال الدورة 41 من أعمال المجلس ببعثة دولية تتكون من 26 فردا من 8 دول أوروبية وأفريقيا، كما تعقد مؤسسة ماعت عدد من الندوات والاجتماعات على هامش أعمال الدورة.

