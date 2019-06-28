إسقاط طائرة مسيرة فوق طريق المطار

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إسقاط طائرة بدون طيار تركية الصنع تعمل بطريقة مسيرة وذلك بعد طيرانها فوق منطقة طريق المطار.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية في فيسبوك أن الطائرة حاولت استهداف مواقع لقوات الجيش الوطني، كما أضافت الغرفة أن قوات الجيش تقدمت في محور عين زارة وسيطرت على مواقع جديدة.

ويأتي إسقاط هذه الطائرة ضمن جهود إحباط قوات الجيش الوطني محاولات المجموعات المسلحة منذ ساعات الصباح الأولى السيطرة على منطقة اسبيعة، قدوما من الهيرة ومن شارع الحرية، وقد أفادت الصفحة الإعلامية للواء 73 مشاة أنهم في اشتباكات مع المجموعات المسلحة وقد أجبروهم على الرجوع والتقهقر.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من إعلان قوة حماية غريان التابعة لحكومة الوفاق سيطرتها على منطقة القواسم بالمدخل الشمالي للمدينة بعد ساعات من اشتباكات امتدت إلى مركز المدينة، والذي قابله تصريحات من المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة تؤكد أن القوات المسلحة تعاملت بمسؤولية مع مدينة غريان والقواسم، وأوفت بوعودها بأنه من دخل بيتَهُ فهو آمن، وأن أفراد الجيش لن يدخلوا البيوت ولم يقوموا بحملات اعتقال.

وأوضح المركز أن الجيش الوطني لم يقم بنشر قواته بأعداد كبيرة في المنطقة كما جرت العادة، باعتبار أنه وسط أهله وأخوته، وما حدث في المدينة، كان بسبب الفساد والطمع، من قِبل البعض “الميلشياوي” الذي لا يرغب في قيام الدولة، وأن الأحداث التي شهدتها مدينة غريان، بعد دخول قوات الوفاق إليها، وراءه الانجرار وراء مجموعة من عُبّاد المال، الذين لم يعوا معنى التسامح الذي تعاملت به القوات المسلحة، والوفاء بوعودها.

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