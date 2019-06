داخلية المؤقتة تنهي دورة تشغيل منظومة الأرشفة الإلكترونية

المتوسط

انتهت إدارة الشؤون الإدارية في وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة من إتمام الدورة التي استهدفت موظفيها لتشغيل منظومة الحفظ والأرشفة الإلكترونية.

واستهدفت شركة المداد للبرمجيات والأنظمة الإلكترونية جملة الموظفين العاملين في إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة بإمرة مدير الإدارة العقيد أحمد معدي.

واستحدثت وزارة الداخلية نظام الحفظ والأرشفة الإلكترونية المتقدمة بناء على تعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف التي تقضي بحماية حفظ وأرشفة كافة مستندات وملفات الوزارة بما يضمن صونها وترتيبها ويسهل الرجوع إليها بما يعزز تطوير العمل.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة العقيد أحمد معدي، أن الدورة استغرقت أسبوعا كاملا، تلقى خلالها موظفي الإدارة مهارات استخدام المنظومة والعمل عليها بما يمكنهم من إتمام الأرشفة على الوجه الأمثل، وبما يخلق قاعدة بيانات إدارية متطورة للوزارة.

