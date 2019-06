المتوسط

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، “من مغبة الاستمرار في تصاعد خطاب التحريض على الكراهية والعنف والاقتتال والانتقام والتخوين مما قد يدفع باتجاه وقوع أعمال انتقامية من أي من أطراف النزاع المسلح، والذي ما من شأنه أن يفاقم من حجم الجرائم والانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وقيم العدالة في ليبيا”.

وأعربت اللجنة عن “قلقها البالغ حيال تصاعد خطاب التحريض على الكراهية والعنف والاقتتال والانتقام والتخوين عبر بعض وسائل الإعلام الليبية و منصات التواصل الاجتماعي ، مما يسهم في وقوع أعمال انتقامية و انتهاكات وممارسات لا إنسانية نتيجة هذا الخطاب الخطير الذي يغدي روح الإنتقام والاحقاد والعنف والعنف المضاد”.

ودعت اللجنة في بيان لها صدر اليوم الجمعة، “جميع الوسائل الإعلامية ورواد والمدونين منصات التواصل الاجتماعي، للعمل علي مناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانتقام والتخوين ، و الامتناع عن التحريض بمختلف أساليبه وأشكاله وصوره ، وعدم الانجرار والتورط في التحشيد والتجييش الإعلامي، الذي سبب ولازال يتسبب في تداعيات ضحيتها الليبيين في كل ربوع الوطن وعمقت حالة التشطي والانقسام وعرقلة جهود المصالحة الوطنية وإحلال السلام واستعادة الاستقرار في ليبيا “.

وحثت اللجنة “وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين ورواد منصات التواصل الاجتماعي والمدونين، لتبني خطاب معتدل وخطاب وطني جامع يعلي ويعزز من قيم التسامح والتصالح والعفو والتوافق والسلام والاستقرار ويرسخ القيم الإنسانية والاجتماعية ، يحث على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ونبذ العنف والكراهية والاقتتال ، وكذلك يحث علي إحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ويحافظ علي حقوق المواطنة ويحترم التعددية السياسية والثقافية ، ويبتعد عن لغة التحريض على العنف والكراهية والتخوين والإقصاء والتهميش والتشدد الفكري والتطرف الديني” .

The post الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من وقوع أعمال انتقامية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية