قافلة درنة الطبية تنهي مهامها في مستشفى الجغبوب

اختتمت القافلة الطبية السادسة التابعة لإدارة الخدمات الصحية درنة مهام عملها المكلفة بها في مستشفى الجغبوب العام، وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بشأن القوافل الطبية للعام الحالي.

وقالت إدارة الإعلام بالوزارة إن القافلة الطبية حققت أهدافها التي تضمنت تفعيل غرفة العمليات بمستشفى الجغبوب وتجهيزها، وتفعيل قسم العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى إعطاء دورات مكثفة نظرية وعملية للعناصر الطبية المساعدة للرفع من كفاءتها وتدريبها فى جميع الأقسام.

كما تمكنت القافلة الطبية من تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ألف مريض خلال اسبوع في كافة الأقسام.

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