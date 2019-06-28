عاجل .. القوات المسلحة تُسيطر على مواقع جديدة في منطقة عين زاره

طرابلس 28 يونيو 2019 (وال)- أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الجمعة، عن سيطرة وحدات من القوات المسلحة على مواقع جديدة في منطقة عين زاره.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن أصوات سيارات الإسعاف لم تقف، نظرًا للخسائر الكبيرة في صفوف المليشيات الإرهابية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تتقدم بالاتجاه منطقة الشعافات “النقازة الساحل، من أجل قطع الإمدادات عن المليشيات الإرهابية.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قد نفى في وقت سابق، صحة لما يُشاع عن أي تقدم للميليشيات الإرهابية، وأن كل ما يُبث عبر وسائل التواصل مجرد حرب إعلامية، غرض منها ضرب معنويات المواطنين حيال القوات المسلحة.

وطالب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة المواطنين في ليبيا، لعدم لالتفات للإعلام التابع للمليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية، وانتظار الساعات القادمة لسماع أخبار تفرح الشعب الليبي. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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