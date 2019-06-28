طلعات لسلاح الجو في غريان

نفذت طائرات سلاح الجو للجيش الوطني عدة غارات على المعسكرات في مدينة غريان .

واستهدفت الغارات معسكر الثامنة وبعض تمركزات قوات الوفاق في المدينة،

ومنذ انسحاب قوات الجيش الوطني من غريان وسلاح الجو بقوات الجيش الوطني تواصل طلعاتها القتالية والاستطلاعية في المنطقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كلفت فيه القيادة العامة اللواء المبروك سحبان لتحرير مدينة غريان، في إطار إعادة ترتيب الصفوف.

وكان اللواء فوزي المنصوري آمر محور عين زارة قد قال في وقت سابق إن سقوط مدينة غريان في يد قوات الوفاق لا يعني نهاية المعركة وانتصار الطرف الآخر، مؤكدا ثقته بانتصار الجيش الوطني في النهاية.

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