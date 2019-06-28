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 (بالفيديو) الجيش يأمن منطقة السبيعة عقب صده لهجوم مجموعات الوفاق

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

 

طرابلس-العنوان

بثت شعبة الإعلام الحربي، اليوم الجمعة، مشاهد مرئية تظهر تأمين منطقة السبيعة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية عقب اشتبكات عنيفة خاضتها الوحدات العسكرية مع مجموعات الوفاق المسلحة.

وكانت قد صدت القوات المسلحة اليوم هجوما شنته مجموعات الوفاق على منطقة السبيعة وأسرت 14 مسلحا، وقام عدد من المسلحين التابعين للوفاق بتسليم أنفسهم بعد محاصرتهم من قبل القوات المسلحة.

مشاهد لتأمين منطقة السبيعة بعد إشتباكات عنيفة خاضتها الوحدات العسكرية للقوات المسلحة مع مجموعات الحشد المليشياوي

مشاهد لتأمين منطقة السبيعة بعد إشتباكات عنيفة خاضتها الوحدات العسكرية للقوات المسلحة مع مجموعات الحشد المليشياوي المتحالفة مع الجماعات الإرهابية بالمنطقة _ اليوم الجمعه .#شعبة_الاعلام_الحربي

مشاهد لتأمين منطقة السبيعة بعد إشتباكات عنيفة خاضتها الوحدات العسكرية للقوات المسلحة مع مجموعات الحشد المليشياوي

مشاهد لتأمين منطقة السبيعة بعد إشتباكات عنيفة خاضتها الوحدات العسكرية للقوات المسلحة مع مجموعات الحشد المليشياوي المتحالفة مع الجماعات الإرهابية بالمنطقة _ اليوم الجمعه .#شعبة_الاعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Friday, June 28, 2019

 

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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