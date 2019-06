المتوسط

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة سبها التابعة للجيش، اليوم الجمعة، أن رتلا تابعا لتنظيم داعش الارهابي مكون من 6 سيارات مسلحة شوهد شرق بلدة غدوة جنوب سبها الكبرى.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن وجهة الرتل على ما يبدو هو بلدة غدوة، مطالبة الجميع بضرورة الانتباه.

