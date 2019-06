منظمة حقوقية تطالب بتحقيق مستقل لكشف المتورطين في جرائم الاعتقال التعسفي

المتوسط

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، “وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام بفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في ارتكاب جرائم الاعتقال والاحتجاز التعسفي. وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.

كما طالبت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة، “جميع السلطات الليبية المعنية ضرورة معالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة” .

وتطالب اللجنة وفقا للبيان “جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي على اساس الهوية الاجتماعية أو الرأي أو المواقف السياسية ، وضمان سلامة كل من حرم من حريته ، والإحجام عن الضلوع في أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الذي يستهدف المدنيين ، حيث يعتبر إحتجاز الرهائن أثناء النزاع والحرب انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب”.

وحذرت اللجنة “من مغبة وقوع أي أعمال انتقامية من أي من أطراف النزاع المسلح، مما يفاقم من حجم الجرائم والانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وقيم العدالة في ليبيا “.

وأوضحت أن “ما يضاعف من قلقها هو أن المختطفين والمحتجزين عادة ما يتعرضون لخطر التعذيب والمعاملة السيئة وكثيراً ما يحرمون من الاتصال والتواصل مع عائلاتهم وذويهم ” .

ولفتت إلى أن “وقوع عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي بشكل كبير ، تطال المدنيين من قبل أطراف النزاع المسلح ، وذلك على خلفية أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية أو آرائهم ومواقفهم السياسية ، حيث تنذر هذه الحالات والممارسات اللاإنسانية بتصاعد تدهور حالة حقوق الإنسان ، وتسهم كذلك في تقويض سيادة القانون والعدالة في ليبيا . ”

وشددت على أن “القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، كما يحظر القانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف”.

