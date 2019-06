المتوسط:

شارك الممثل الخاص للأمين العام ‫غسان سلامة في روما ،اليوم الجمعة، في اجتماع 3 + 3.

والتقى سلامة، على هامش الاجتماع، مع وزير الخارجية الإيطالي ميلانيسي لمناقشة آخر التطورات في ‫ليبيا.

وشدد سلامة على الحاجة لوقف فوري للتصعيد والعودة إلى العملية السياسية.

وكان الممثل الخاص قد أعطى صورة عن الوضع الإنساني المتدهور في طرابلس، والمخاطر الناجمة عن استمرار الصراع.

ودعا سلامة المجتمع الدولي إلى رفع أصواتهم بشكل جماعي لدعم الحل السلمي في ‫ليبيا.

The post “سلامة” لوزير الخارجية الإيطالي: لابد من العودة للعملية السياسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية