المعارضة التشادية: نبارك لـ”ثوار ليبيا” وحكومة الوفاق سيطرتهم على غريان

طرابلس-العنوان

هنأت الهيأة التشادية للثورة الشعبية “Cntrp” حكومة الوفاق الوطني ومن وصفتهم بـ”ثوار ليبيا الأبطال” على سيطرتهم على مدينة غريان.

وقالت الهيأة التشادية المقربة من مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية، وإحدى فصائل المعارضة التشادية المسلحة النشطة في جنوب ليبيا، في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، اليوم الجمعة، “نبارك لثوار ليبيا الأبطال تحرير مدينة غريان، ونهنئ الدولة الليبية الشرعية بانتصار قوات الشرعية البطلة”.

وأضافت “نسأل الله أن يجمع الشعب الليبي على كلمة الحق وما فيه مصلحة وطنهم وأن يتحرر المغرر بهم من شباب ليبيا من فتاوي الضلال والفجور المدخلي”.

وتابع البيان “كان العالم يفرض على حكومة الوفاق في طرابلس حظر بيع السلاح وتمد دول عربية قوات الجيش بالسلاح المتوسط والثقيل حتى كاد يحتل طرابلس، فكسر أردوغان الحظر وأمد الثوار بالأسلحة”.

يشار إلى أن المعارضة التشادية دأبت منذ سنوات، على شن هجمات جنوب ليبيا، في ظل الانفلات الأمني، وعدم ضبط الحدود منذ عام 2011م.

وعقدت المعارضة التشادية تحالفات مع تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعات تهريب البشر في الجنوب الليبي، وشاركت في الهجوم على الحقول والموانئ النفطية.

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