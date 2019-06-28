الداخلية المؤقتة تختتم دورة الأرشيف الإلكتروني لموظفي الشؤون الإدارية

بنغازي 28 يونيو 2019 (وال)- اختتمت إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، دورة لتشغيل منظومة الحفظ والأرشفة الإلكترونية.

هذا وقد أشرفت على الدورة شركة المداد للبرمجيات والأنظمة الإلكترونية، والتي استهدفت موظفي إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة، بإشراف مباشر من مدير الإدارة عقيد أحمد معدي.

وكانت وزارة الداخلية المؤقتة قد استحدثت نظام الحفظ والأرشفة الإلكترونية المتقدمة، وذلك بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، والتي تقضي بحماية وحفظ وأرشفة كافة مستندات وملفات الوزارة، بما يضمن صونها وترتيبها وتسهيل الرجوع إليها بما يعزز تطوير العمل.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة عقيد أحمد معدي إن “هذه الدورة استغرقت أسبوعًا كاملا، تلقى خلالها موظفي الإدارة مهارات استخدام المنظومة والعمل عليها، بما يُمكنهم من إتمام الأرشفة على الوجه الأمثل، بما يخلق قاعدة بيانات إدارية متطورة للوزارة”.

وأشار عقيد أحمد معدي إلى أن إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة، تعمل وفق هيكلية متكاملة مسيّرة للعمل الإداري الأمني بشكل مميز، لتسهيل الإجراءات على الضباط وضباط الصف والموظفين التابعين للوزارة، في كافة الأجهزة الأمنية والشُرطية بمختلف ربوع البلاد. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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