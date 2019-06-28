المركز الإعلامي لغرفة العمليات الكرامة يدعو الشعب لمساندة القوات المسلحة في حربه ضد التنظيمات الإرهابية

طرابلس 28 يونيو 2019 (وال)- أصدر المركز الإعلامي لغرفة العمليات الكرامة اليوم الجمعة، بيانًا داعيًا فيه الشعب الليبي لمساندة القوات المسلحة في حربه ضد التنظيمات الإرهابية لتحرير كامل التراب الوطن.

هذا وجاء في البيان : “ثقوا في عدالة قضيتكم، وثقوا في عدالة الله ثقوا لأن القادم بعون الله سيكون النصر، ولا شيء غيره والقضاء على كل هذه العصابات لأننا على حق ونقاتل من أجله”.

وتابع البيان : “إلى أبناء شعبنا الشرفاء .. إلى كل من آمن بجيشنا العظيم وقيادته الحكيمة، إن معركتنا ضد الإرهاب وصانعيه من تنظيم الإخوان المفلسين، ليست مجرد معركة مع ميليشيات مختلفة الإيديولوجيات يجمعها نهب البلد فقط، إنها معركة ضد تنظيم تدعمه دول يحكمها هذا التنظيم الذي يُقاتل بشراسة كي يبقى جاثمًا على صدور الليبيين بميليشياته”.

وتابع البيان : “قد أوضحنا لكم ذلك أكثر من مرة، لا تدعوا معنوياتكم تتأثر لمجرد حصول خيانة نتيجة صدق عهد، وإن ذلك في حقيقته يدل على حتمية انتصارنا، لأننا نسعى لسيادة وطن من السارقين، ونحن نعلم جيدًا إن هذه المعركة معركة مصير، وعدونا لن يستسلم بسهولة، خصوصًا وإن هناك دولا تدعمه، وللأسف معه أدوات من أبناء شعبنا الذين حولهم هذا التنظيم إلى أداة مطيّعة في يده يُحركها كما يشاء، ولكن ذلك سيزيد من إصرارنا على القضاء عليه مهما بلغت تضحياتنا ومهما تعاظمت”. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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