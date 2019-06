أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ما وصفته بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةالتي ارتكبتها قوات تابعة للوفاق.

وقالت اللجنة في بيان لها ان القوات قتلت الأسرى والجرحى الموجودين في مستشفى غريان بدم بارد، إضافة إلى قطع الطرق أمام سيارات الإسعاف التي تم إنزال المصابين منها والتنكيل بهم وقتلهم، مخالفة بذلك جميع الشرائع السماوية والقوانين المحلية والدولية.

