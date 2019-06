هذا ما أسفر عنه اجتماع بلدي سرت مع UNDP بشأن دعم المشروعات

عقد في مدينة سرت اجتماع بين المجلس البلدي ومنظمة UNDP ، بحضور عضو المجلس البلدي هنية بوخريص، حيث ناقشالاجتماع الأولويات التي قدمت من بعض القطاعات بالبلدية، التي أحيلت إلى فريق الشراكة من مسؤول قطاع التخطيط بالبلدية، والتي سيتم دعمها عن طريق UNDP في الفترة القادمة.

و تناول الاجتماع كيفية دعم المشاريع الصغرى وذلك بتنسيق جهود الفريق لدعم الشباب عن طريق تقديم منحة النساء، بإشراف مسؤول ملف المرأة بالمجلس البلدي وبدعم من منظمة التغيير السلمي (PCI) وبالتنسيق مع بلدية سرت.

