الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة تُحذر من المدعو “فيصل قرقاب” المنتحل لصفة رئيس الشركة في دعمه للمليشيات الإرهابية

بنغازي 28 يونيو 2019 (وال)- حذّر مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات والتقنية المعلومات القابضة، من استغلال الوظيفة وإهدار المال العام، وتوظيف المرافق الحيوية لأغراض حزبية أو جهوية أو تجاذبات سياسية أمر مرفوض، ويجب التصدي له بكل الوسائل القانونية المتاحة والمشروعة.

وقال مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات والتقنية المعلومات القابضة – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “تابع مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وبكل أسف، ما يقوم به السيد (فيصل قرقاب) الذي ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها والتابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، والذي أنحاز للمليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق المرفوضة، واستغل أموال الاتصالات لخدمة تلك المليشيات التي تُسيطر على مفاصل الدولة، والعبث بمقدرات الليبيين وتحارب القوات المسلحة العربية الليبية لتعيق تحركاتها نحو تحرير طرابلس العاصمة”.

وتابع البيان : “إننا كمجلس إدارة شرعي يتبع الحكومة الليبية المؤقتة، نتبرأ من تلك التصرفات التي حُسبت على قطاع الاتصالات وتداعياتها، ونطالب الجهات الرقابية والضبطية باتخاذ الإجراءات التي تحمي مؤسسات الدولة ومقدرات الليبيين، وعلى المدعي العام تحريك الدعاوى المرفوعة على السيد (فيصل قرقاب)، وفتح تحقيق موسع فيما ارتكبه من جرائم اقتصادية مخالفة لكافة القوانين المعمول بها في الدولة الليبية”.

وطالب البيان كافة العاملين في قطاع الاتصالات، العمل على توفير أفضل الخدمات لكل الليبيين في كل ربوع ليبيا، والتصدي لكل من يستغل منصبه لأغراض شخصية، والنأي بهذا القطاع الحيوي المهم عن التجاذبات السياسية المتطرفة، وتحكيم صوت العقل والتحلي بالمهنية والواجب الوظيفي الذي هو شعار الشركة دائمًا. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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