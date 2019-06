المتوسط:

رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أن “المشير خليفة حفتر لا يزال أحد رواد السيناريو الليبي، وهو محاور أساسي”.

أضاف الوزير موافيرو أنه خلال الاجتماع، “وجدت جميع الدول رغبة بالتحرك نحو طريق يُخرس الأسلحة، ويُجنب تفاقم الوضع وتصعيد النزاع”.

وكرر وزير الخارجية “ايمان الحكومة الإيطالية بالحاجة إلى حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية”، فـ”في مثل هذا الموقف المعقد، أعتقد عن اقتناع بأنه يجب اتباع طريق الحوار الشامل”.

ثم أجاب الوزير على سؤال حول إعادة فتح القنصلية في بنغازي، بالقول إن “القنصلية ظلت مفتوحة دائمًا، كانت المسألة تتعلق بإعادة القنصل إليها فقط”.

وأضاف، “لكن تصعيد النزاع غيّر أوضاع السلام والاستقرار التي كان من شأنها أن تكون ضرورية”، لهذا الأمر. “لقد وضعنا أمامنا المشاكل الأمنية، وهي السبب في تجميد إعادة إرسال القنصل”.

The post إيطاليا: “حفتر” محاور أساسي في السيناريو الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية