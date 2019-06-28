ميلانيزي: الحل في ليبيا لا يكون إلا بالحوار

أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي ضرورة إنهاء المواجهات المسلحة والعودة إلى الحوار مطالبا الأطراف بمزيد من العقلانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في روما بعد اجتماع ثنائي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، سُبق باجتماع على مستوى المديرين السياسيين لمجموعة (P3+3) التي تضم إيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والإمارات ومصر.

وقد وصف ميلانيزي الاجتماع بــ”المهم والمفيد للغاية” والذي أشار إلى أن المجتمعين هم ممثلو الدول الأكثر اهتماما بالأزمة الليبية، وقد أبدوا دعمهم القوي لعمل الأمم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الإيطالية إلى أن الاجتماع قد خرج برسالة مفادها ضرورة إسكات صوت السلاح والعودة للحوار والمفاوضات، معربا عن أمله بألا يتفاقم هذا الصراع، مشيرا إلى أن إيقاف تغذية الصراع من الخارج باتت أحد العناصر الهامة لتحقيق الاستقرار.

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