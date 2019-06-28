الجيش يسقط طائرة تركية جنوبي طرابلس ويبسط سيطرته على السبيعة بالكامل

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم، إن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول استهداف مواقع الجيش في طريق المطار بمدينة طرابلس.

وأضاف المركز الإعلامي للغرفة أن القوات المسلحة كبدت المجموعات الإرهابية في منطقة السبيعة جنوبي طرابلس، خسائر في معداتها وأفرادها خلال هجوم حاولت من خلاله التقدم والتغلغل في أحد خطوط القوات المسلحة، مشيرا إلى الجماعات الإرهابية تمت مطاردتها حتى داخل منطقة العزيزية.

وقد نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة لقطات لقوات الجيش اليوم الجمعة وهي تقوم بتأمين منطقة السبيعة بشكل كامل.

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