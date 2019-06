عن موقفه من “حفتر”… “سلامة”: يُفرض علي وضع مشاعري جانباً

المتوسط:

قال مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا، غسان سلامة، إنه “في حالة الصراعات، لا يمكنك اختيار خصمك”. ردا

على سؤال عما إذا كان خليفة حفتر يعدّ محاوراً لا غنى عنه في حالة بدء المفاوضات السياسية أخيرًا.

لفت المبعوث الأممي الى أنه: “عندما نكون في طرابلس وهناك حفتر، يجب علينا أن نقبل هذه الحقيقة ونواجهها”، مبينا أن “السؤال الحقيقي هو متى ستستأنف العملية السياسية وليس مع من”. وأردف “يجب علينا ألا نضع الشروط”.

واستدرك سلامه بالقول: “لكن من أجل استئناف المفاوضات، نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار، نحتاج إلى جمع الطرفين وبدء النقاش حول التدابير اللازمة لاستعادة الثقة”.

وللإجابة على سؤال حول شعوره خلال اللقاء الذي جمعه في الأيام الأخيرة مع حفتر في بنغازي، أوضح المبعوث الأممي، أنه “عندما يكون المرء وسيطًا محايدًا، يُفرض عليه واجب وضع مشاعره جانباً”.

وأكد سلامة ، أنه “أخبروني بوضوح في مجلس الأمن عن الحكومات المعترف بها التي يجب علي العمل معها”، لكن “بعد ذلك علينا أن نعمل مع الجميع، وأنا سعيد لأن أكون قادرًا على فتح الابواب للجميع”.

وخلص المبعوث سلامه الى القول “مع المشير حفتر كانت هناك اجتماعات منتظمة، فيجب على الوسيط التحدث إلى الجميع وأعتقد أن حفتر يقدر أنني شخص مخلص وصادق”.

