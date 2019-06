عميد بلدية غريان: هكذا تعاملنا مع جرحى وأسرى “الجيش”

المتوسط:

أكد عميد بلدية غريان يوسف البديري، أنه ” تم تسليم عناصر (الجيش) المقبوض عليهم في غريان إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم و ليواجهوا مصيرهم أمام القضاء”.

وأكمل البديري، أنه “تم نقل جرحى (الجيش) من مستشفى غريان إلى مستشفيات طرابلس بإشراف من الهلال الأحمر الليبي”.

وأضاف ، أن ” أعيان المنطقة الغربية نقلوا لنا رسالة من أعيان المنطقة الشرقية تتضمن استياءهم من معاملة الجرحى وفقاً لما نقله لهم في إعلامهم المضلل”.

