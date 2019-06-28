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عميد بلدية غريان: هكذا تعاملنا مع جرحى وأسرى “الجيش”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد عميد بلدية غريان يوسف البديري، أنه ” تم تسليم عناصر (الجيش) المقبوض عليهم في غريان إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم و ليواجهوا مصيرهم أمام القضاء”.

وأكمل البديري، أنه “تم نقل  جرحى (الجيش)  من مستشفى غريان إلى مستشفيات طرابلس بإشراف من الهلال الأحمر الليبي”.

وأضاف ، أن ” أعيان المنطقة الغربية نقلوا لنا رسالة من أعيان المنطقة الشرقية تتضمن استياءهم من معاملة الجرحى وفقاً لما نقله لهم في إعلامهم المضلل”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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