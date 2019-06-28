خارجية المؤقتة تؤكد أهمية التعاون مع دول الجوار لإنهاء الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي ضد الإرهاب، وذلك بعد الهجوم الجبان الذي استهدف العاصمة التونسية أمس.

وقالت الوزارة إن هذا العمل الإرهابي يدل على أن الحرب على الإرهاب هي حرب دولية جماعية تتطلب التعاون والتنسيق المشترك للقضاء عليه، مؤكدة على أهمية التعاون الثنائي مع دول الجوار لتطويق وإنهاء هذه الظواهر الإرهابية.

وأشارت خارجية المؤقتة في بيان لها إلى أن عملية طرابلس الحالية تأتي في نفس الإطار، وأنها تهدف إلى القضاء على المليشيات والإرهابيين المطلوبين محليا ودوليا.

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