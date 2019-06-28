وزير خارجية المؤقتة يتسلم إجراءات القنصل العام السوداني

تسلم وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، أمس البراءة القنصلية للسفير عمر صالح القنصل العام لجمهورية السودان.

حيث جرت مراسم التسليم في مقر ديوان وزارة الخارجية بمدينة بنغازي، والذي أشاد خلاله الحويج بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين، متمنيأ التوفيق للقنصل السوداني في مهام عمله الجديد، مضيفا أن هذه الخطوة تعد اعترافا رسميا بالحكومة المؤقتة من قبل المجلس العسكري السوداني.

من جهته أكد القنصل السوداني على أهمية المضي في تفعيل كافة الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين.

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